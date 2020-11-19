Молочні продукти на Тернопільщині суттєво зросли в ціні. За інформацією статистиків краю, середня вартість молока підвищилася щонайменше на 15% порівняно з літнім періодом. Подорожчали також сири, масло, сметана та інша молочна продукція.

Підприємці пов’язують тенденцію зростання цін сезонністю. В осінньо-зимовий період вартість молочних продуктів, зазвичай, збільшується.

“Закупівельні ціни на молоко в осінньо-зимовий період мають тенденцію до збільшення. Така ситуація стається через сезонне зменшення обсягів виробництва молока. Як наслідок — переробні підприємства його менше отримують. Через цей дефіцит збільшуються ціни. Бачимо, що молоко від домогосподарств цього року вже подорожчало щонайменше на 10%, або 0,50 грн/кг. Щодо попиту на цю продукцію, то він залишається високим в осінньо-зимовий період. Періодично навіть вищий, ніж у літній період”, – каже підприємиця Ольга Жученко.

За інформацією державної служби статистики, в Україні середня ціна на молока найвищого ґатунку становить 10,49 коп. Молоко від домогосподарств вартує 5,70 грн/коп. Втім, ринкові ціни значно вищі від закупівельних.