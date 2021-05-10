Ціни на овочі стрімко збільшилися на тернопільських ринках і в магазинах. Зросла вартість продукції не лише з нового врожаю, а й торішнього. Економісти пов’язують такі тенденції із передсвятковим ажіотажем і сезонністю.

Марія Дмитрук понад десять років продає овочі на ринку. Жінка каже, що здорожчала в основному імпортна продукція з нового врожаю. Хоча невеликі коливання простежуються і щодо овочів українського виробництва.

“Зараз така пора, що овочі дорожчають. Були свята, якийсь ажіотаж, ціни трохи росли. Найдорожчі у нас закордонні огірки та помідори. Вартість огірків — 86 гривень за кілограм, помідорів — 64 грн. Українські овочі трохи дешевші, але не набагато. Щодо картоплі, моркви, капусти, цибулі — то ціни виросли на гривню-дві. Далі очікуємо, що новий врожай буде дешевшати”.

Тим часом статистики краю підрахували, що овочева продукція на Тернопільщині подорожчала на 18%. На загальноукраїнському ринку простежуються схожі тенденції. Економісти кажуть, що об’єктивних причин для зростання ціни зараз немає, збільшення вартості пов’язують з ажіотажем.