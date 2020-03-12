У Тернополі дорожчають овочі. Стрімкі тенденції збільшення ціни простежуються від початку весни. Зміни пов’язують із сезонністю, а також із панічними настроями навколо коронавірусу.

Вартість часнику у тернопільських магазинах сягнула ста гривень за кілограм, ціна капусти коливається від 16 до 50 грн. за кг., зросла у ціні і картопля, її вартість сягає 15 – 20 грн. за кг. Різке здорожчання простежується від початку березня.

«Весною завжди дорожчає багато продуктів, серед яких і овочі. Це пов’язано з тим, що зменшуються їхні запаси. Також дорожчає останнім часом імпорт. Ми продаємо деякі овочі із-за кордону, їхня ціна останнім часом переглядається у сторону збільшення. Загалом глобального дорожчання не передбачається, а скачки цін ймовірні», – пояснює представниця торгової мережі Ольга Монастирська.

Експерти прогнозують світову економічну кризу у 2020 році, яка не омине і нашого регіону. Втім, дефіциту продуктів у нас не повинно бути, оскільки ми належимо до аграрного регіону і маємо чималі запаси сільськогосподарської продукції. Однак, негативні світові тенденції щодо цінової ситуації не оминуть і українських ринків.

Софія Романська