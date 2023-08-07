Огірки на тернопільських ринках і в магазинах протягом місяця удвічі знизилися в ціні. Нині їх продають по 15 грн. за кг. Такі тенденції продавці пояснюють високою врожайністю, а відтак і збільшенням пропозиції на ринку.

Продавчиня Галина Мечик вирощує огірки на власному городі. Жінка розповідає, вродили цьогоріч добре.

«Урожай цього року справді добрий. Щодня збираю багато огірків. Але загалом ця культура не є вибагливою. Торік теж багато було, але ціни були значно вищі. Ми продавали по 30-40 гривень за кілограм, а цього року – по 15, іноді – по 10 віддаємо. Трохи шкода тих зусиль, витрачених на ту культуру. Але ми не можемо на це вплинути. Огірків скрізь багато».

У торгових мережах зазначають: реалізовують здебільшого українські огірки. Через добрий врожай необхідності в імпорті цієї продукції немає.