Молочна продукція подорожчала на ринках і в магазинах Тернополя. Підприємці пов’язують збільшення цін із зростанням вартості закупівельної ціни на молоко.

Літр молока у магазинах вартує близько тридцяти гривень, на ринку – в середньому 20 грн. Ціна сметани сягає 40 грн. за 500 мл. Відчутно подорожчали також сир і масло. Підприємиця Ольга Вальчук каже, що від початку року ціни зросли на 10%.

«Найбільше бентежить те, що ціни не знизилися влітку. Зараз сезон молочної продукції, переважно вона дешевшала влітку. А тут ціна міцно тримається, а деякі позиції зросли в ціні. Прогнози теж невтішні. Дорожчання можливе далі. Бачимо, що росте закупівельна ціна. А причина цього далеко, аж у тому, що маємо спад по тваринництву».

Підприємці наголошують: в українських виробників є проблеми з наповненням переробних потужностей якісним молоком – так, за останні 4 роки переробка молока в країні скоротилася на 20% – що навпаки призведе до зростання закупівельних цін на молоко.