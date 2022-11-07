Вартість м’яса на тернопільському ринку зросла на 30%, – повідомила статистка Наталія Гузій. За її словами, найвищі ціни на яловичину.

Кілограм яловичини вартує в середньому 250 грн. за кг., свинини – 150 грн. Ціни залежать також і від якості продукції.

«Ціни на яловичину зараз досить високі. Кілограм цього м’яса коштує близько 240 грн., ціна свинини була трошки менша, зараз ціна на свинину – якщо ми беремо полядвицю – це від 160 грн., минулого року ціна становила 130 грн. Також відчутно подорожчало сало, сало збільшилося у ціні в середньому на 50 грн., якщо воно було від 70 до 130 грн., то на сьогоднішній день воно від 130 грн. і до 170, подекуди доходить до 200», – повідомила статистка Тернопільського міського ринку Наталія Гузій.

Продавці прогнозують подальше зростання цін на м’ясо. За їхніми словами, тенденції пов’язані з інфляцією та збільшенням собівартості виробництва. Втім, кажуть, попит на цю продукцію дещо знизився.