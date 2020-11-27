Вартість заморських фруктів у листопаді підвищилася на третину, порівняно з літнім періодом, – повідомляє державна служба статистики. Зростання цін пов’язують зі здешевленням національної валюти, а також з іншими економічними факторами.

Найвищі ціни на цитрусові, виноград, заморські яблука, – розповідає продавчиня Галина Казновецька. Жінка каже, що порівняно з осінню ціни ростуть мало не щодня.

«Виробники привозять продукцію кожного разу із вищими цінами. Тому ми змушені теж переглядати їх у сторону збільшення на всі товари. Зараз ситуація дуже складна для всіх. Покупців небагато, попит значно знизився. Але знижувати ціни зараз нереально, бо не буде за що робити наступні закупки. Хоча стараємося по можливості робити якісь знижки, акції, щоб хоч якось зацікавити покупця».

Мандарини нині вартують від 45 до 60 гривень за кілограм, апельсини від 40 до 50 гривень, ціни на виноград коливаються від 48 до 89 гривень за кілограм, на хурму – від 45 до 65 гривень. Цієї осені помітно здорожчали яблука. Заморські сорти продають по 30 – 45 гривень за кілограм, домашні українські фрукти на ринках можна придбати дешевше.