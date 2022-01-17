Ціни на м’ясо зросли на тернопільських ринках і в магазинах. За інформацією статистиків краю, порівняно з минулим роком ціни збільшилися на 10%.

Торговці пов’язують збільшення цін із сезонними факторами та інфляцією.

«Ми кожного року бачимо схожу ситуацію. Цей рік не виняток. Але то не дивно, бо ми бачимо, як дорожчають й інші продукти. М’ясо завжди на зиму підвищувалося в ціні. Зараз свинина продається по 123,84 грн за кг; курятина у тушках – по 81 грн за кг; куряче філе – по 127,41 грн за кг; ковбаса варена першого ґатунку – по 114 грн за кг», – каже керівниця торгової мережі Ольга Бойчук.

За інформацією Держстату, з жовтня 2021 року по січень 2022 року в Україні подорожчали всі продукти тваринного походження. Наприкінці минулого року сало в середньому по Україні продавалося по 96 грн за кг.; яловичина – по 180 грн за кг.; морожена риба – по 90 грн.