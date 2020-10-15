Цієї осені на тернопільських ринках і в магазинах подешевшала картопля. Виробники пов’язують цю тенденцію добрим врожаєм.

Ціна картоплі нині коливається від 5 до 15 гривень за кілограм. Закордонні сорти можуть вартувати дорожче.

“Ми продаємо картоплю, вирощену на Кременеччині. В нас цього року був досить гарний врожай, удвічі більший, ніж минулого року. Ціна значно знизилася, якщо порівнювати із минулорічною ситуацією. Торік ми продавали по 10 — 15 гривень за кілограм в оптовому вигляді, цього року — по 5 — 10 гривень. Звісно, зниження ціни нас не тішить. Бо ми хочемо щось заробити, але мусимо пристосовуватися до того, що каже ринок”, – каже підприємець Іван Бойчук.

У магазинах ціни картоплі вищі, ніж на ринках. Продавці кажуть, що реалізовують овочі із Херсонщини та закордону. За прогнозами підприємців, ближче до зими вартість картоплі може зростати. Відтак жителям краю радять робити запаси.