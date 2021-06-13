Картопля на тернопільських ринках і в магазинах знизилася в ціні. Овочі з молодого врожаю вартують близько 15 гривень за кілограм. Торішня картопля коштує 5-7 грн. за кг. За підрахунками статистиків краю, вартість цих овочів протягом весни знизилася на 15%.

Зниження цін на картоплю продавці пояснюють сезонністю. Нині можна купувати овочі торішнього врожаю, а також і цьогорічного. Ціна суттєво різниться.

“Зрозуміло, що молода картопля дорожча. Сьогодні ми її продаємо по 15-20 грн. за кг. Ще тиждень тому вартість була на третину більшою. З кожним днем врожаю стає більше, тому ціна поступово знижується. А щодо торішньої картоплі, то її вартість сягнула свого мінімуму. Зараз її можна придбати і за 4 грн. за кг, хоча середня ціна на рівні 5-7 грн. Тенденції щодо зниження цін на картоплю будуть продовжуватися. Це стосується овочів з нового і старого врожаїв”, – каже підприємиця Галина Вальчук.

За прогнозами аграріїв, наступного сезону розраховувати на суттєве дешевшання картоплі не варто. Адже ця культура у нашому регіоні в дефіциті. Підприємці кажуть, що собівартість її виробництва висока.