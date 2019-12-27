На ринках і в магазинах у Тернополі – передсвятковий ажіотаж. Люди масово купують продукти до святкового столу.

Ціни поки що особливо не змінилися, – запевняють продавці. Втім, знижок, характерних Європі у цей період теж не помітно.

Ціни на продукти формує ринок. Від державного регулювання вартості продукції Україна відмовилася кілька років тому, – розповідає керівник підприємства, економіст Ольга Булгакова. Відтак ключовими факторами, які зумовлюють ціни, залишається попит і пропозиція.

«Економіка працює таким чином, що підприємець може встановлювати будь-яку ціну на свою продукцію. Проте залишається питання, чи її будуть купувати. Щодо передсвяткового періоду, то підприємцям вигідно продати якомога більше продукції. Тому підвищувати ціну в цей період нелогічно. Оскільки покупець може обрати більш дешевші види, прийняті для себе. Тому формує ціну все ж ринок. Ще є сезонні фактори, наприклад, м’ясо, молочні продукти, яйця завжди на зиму дорожчають, це пов’язано з виробництвом. Максимальні знижки, як це буває у Європі, українські підприємці не можуть собі дозволити, оскільки в нас собівартість, податкове навантаження значне. За моїми оцінками, ціна росте на свята переважно там, де відсутня конкуренція виробників».

Як повідомляло обласне управління статистики, ряд продуктів, серед яких – хлібобулочні, молочні та м’ясо, від осені здорожчали на 15%.

Софія Романська