Протягом вересня-жовтня вартість деяких продуктів на Тернопільщині збільшилася на 5 – 10%

Про це повідомляють статистики краю. Окремі категорії додалися в ціні на третину.

Найбільше зростання ціни простежується у молочній продукції, яйцях. Також на третину підвищилася вартість олії. Експерти кажуть, що такі тенденції пов’язані з ослабленою національною валютою, поганим врожаєм на окремі культури та дорожчанням продуктів у світі. Наприкінці осені та взимку прогнозують чергове підвищення вартості продуктів.

«Ми були змушені переглянути ціни на деяку продукцію. Не можу сказати, що вплинули на це якісь особливі чинники. Восени, на зиму у нас завжди дорожчає молочна продукція, яйця. Щодо олії та цукру, то тут трохи зіграв чинник, пов’язаний з поганою врожайністю. Наші виробники зазнали значних втрат, продають нам за вищими цінами, тому ми теж зобов’язані їх підвищувати. Проблема найбільше, що активність покупців дуже знизилася. Особливо це простежується у карантинний період», – каже керівниця торгової мережі Ольга Боднарук.

За інформацією профспілки підприємців Тернопільського ринку, в області під час карантину закрилося майже шість тисяч підприємців. Відтак на центральному ринку опустіли цілі ряди, де раніше продавати продовольчі товари.