Порівняно з минулим роком, олія на тернопільських ринках і в магазинах, подорожчала удвічі, – повідомляє Держстат. Ціни зросли для роздрібних покупців і для оптових.

Вартість літра олії нині коливається від 45 до 80 гривень. Ціни в основному залежать від виробника. Серед причин підприємці називають збільшення вартості сировини, енергоносіїв та ажіотаж через пандемію.

“Аграрна продукція — це основа зовнішньої торгівлі України, в результаті збільшення вартості експорту позначився і на встановленні внутрішніх цін на ці товари. Якщо простежити ситуацію протягом року, то можна помітити, що олія здорожчала на 50%. Подальші прогнози теж невтішні. Але покупцям не варто вдаватися до ажіотажу, бо це матиме тільки негативні наслідки. Варто надавати перевагу дешевшим позиціям”, – каже підприємець, економіст Ігор Бойко.

Стабілізувати ціни може державне регулювання та обмеження експорту. Однак економісти припускають, що у таких кроках є ризики корупції та викривлення конкурентного середовища.