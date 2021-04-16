Цибуля дорожчає на тернопільських ринках і в магазинах. Таку тенденцію відстежили статистики краю від початку весни. За їхніми підрахунками, ціна підвищилася від початку року щонайменше на 18%.

Вартість цибулі коливається від 8 до 30 гривень за кілограм. Ціна в основному залежить від виробника.

“Ціни на цибулю зараз досить різниться. Причина у тому, що вже є у продажу цибуля нового врожаю, вона, звісно, дорожча. Також на найвищих цінових позиціях тримається імпортна продукція. Понад 20 гривень за кілограм коштує продукція унікальних сортів. Щодо найпопулярнішої ріпчастої цибулі, то вона коштує до 10 гривень за кілограм. Хоча підвищення ціни простежується і на цей сорт. Тенденція пояснюється загальною ситуацією: ціни на продукти в Україні зростають. Крім того, у сховищах українських фермерів запаси меншають, а до нового врожаю ще далеко”, – пояснює підприємиця Ольга Боднар.

За прогнозами експертів, зниження ціни слід очікувати вкінці весни. Тоді ринок заповнить більше продукції з нового врожаю.