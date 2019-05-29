Ціни овочів на тернопільських ринках почали знижуватися. Продавці пояснюють цю тенденцію сезонністю. Дешевшатимуть овочі і далі, – запевняють в овочевих відділах. Максимально низьких цін радять очікувати наприкінці літа.

Хоча обвалу цін на овочеву продукцію не відбулося, проте вона стабільно дешевшає, – каже продавець овочевого відділу Галина Полянська. Ціни знижуються і на ринках, і в магазинах.

«Останнім часом подешевшала капуста. Її ціна коливається між 15 – 25 гривень. Місяць тому вона вартувала майже 40 гривень за кілограм. Також подешевшали огірки. Їх можна придбати зараз за 25 гривень. А от що стосується молодої картоплі, буряків, моркви, то ціни досить високі – в межах сорока гривень за кілограм. Думаю, чим ближче до літа, то ціни будуть знижуватися, але багато залежить і від нового врожаю, яким він буде».

Стабільно високими залишаються ціни на молочну продукцію та м’ясо. Втім, вони залежать переважно від попиту і пропозиції на ринку. За словами продавців, зниження цін влітку варто очікувати і на м’ясо, і на молочну продукцію. Такі тенденції спостерігаються щороку.

Софія Романська