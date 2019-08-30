Напередодні нового навчального року тернопільські патрульні разом із громадськими активістами організували акцію «Відповідальний пішохід». Вони наносили на дороги попереджувальні знаки задля безпеки пішоходів.

«Подивись!», «Візьми дитину за руку!», – такі надписи нанесли у потенційно небезпечних ділянках на тернопільських автошляхах. За словами речниці Патрульної поліції області Катерини Басалиги, це допоможе пішоходам бути більш уважними, а зокрема, сприятиме безпеці дітей на дорогах.

«Сьогодні наносили надписи перед пішохідними переходами біля парку Національного відродження в Тернополі. Цими написами ми нагадуємо пішоходам про те, що вони також учасники дорожнього руху і дотримуватися ПДР – обов’язково. Сподіваємося, що такими нагадуваннями та профілактичними бесідами, зможемо звернути увагу мешканців міста, аби вони були уважними на дорозі. Хочу наголосити, що ми таку акцію вже проводили у травні за участю учнів школи №14. Тоді попереджувальні знаки наносили на вулиці Лесі Українки. Завдяки цим знакам перехожі відволікалися від свої телефонів, уважніше переходили дорогу та допомагали дітям. Якщо ви знаєте проблемні ділянки біля ваших навчальних закладів, повідомляйте нам».

Додамо, від початку року у Тернополі на дорогах сталося вісім аварій з трагічними наслідками. Відтак пішоходів просять бути максимально уважними при переході автошляхів. Також патрульні нагадують: за перехід дороги у невстановленому місці передбачена адміністративна відповідальність: штраф у розмірі 51 грн.

Софія Романська