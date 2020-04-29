У середньому п’ятьох водіїв у нетверезому стані зупиняють патрульні щодня на Тернопільщині.

Під час карантину таких кермувальників побільшало, – кажуть у поліції. Відтак у регіоні триває посилене патрулювання, щоб попередити ДТП.

“Водіїв у нетверезому стані виявляємо на контрольно-пропускних пунктах, на міських автошляхах, а також поза містом. На жаль, під час карантину спостерігаємо негативну тенденцію щодо нетверезих водіїв. Їх побільшало на дорогах нашого краю. Патрульні все частіше виявляють водіїв у нетверезому стані. Така ситуація є несприятливою щодо аварійності. Загалом від початку року на території області сталося понад 600 ДТП, з них — 110 з потерпілими, 13 людей загинули”, – розповів начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Додамо, від початку карантину в області на контрольно-пропускних пунктах перевірили понад 30 тис автомобілів, з них 3,5 тисячі — на іноземній реєстрації. Більше двадцяти людей, які поверталися із-за кордону, були відправлені на самоізоляцію.

Софія Романська