Аграрії Тернопільщини зустрілися із заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарасом Висоцьким та уповноваженим із земельних питань Романом Лещенком у рамках програми “Діалоги про Україну”. Урядовці поділилися планами щодо зміни системи управління земельними ресурсами.

Тернопільщина – аграрний регіон, на території якого – 1 мільйон 48 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Чорноземи у нашому краї – високої якості, втім, нині їхня вартість коливається від 20 до 30 тисяч гривень за гектар. До прикладу, у Польщі гектар землі вартує не менше десяти тисяч доларів.

«Є багато міфів навколо запровадження ринку землі, один із них – прийдуть і заберуть землю», – зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький. Він наголосив, що зміст земельної реформи ґрунтується на трьох постулатах: «Українець має сам вирішувати, як розпоряджатися свою землею; українець має отримати якісний сервіс у взаємодії з державними органами; фермери та аграрії мають зберегти все, що досягнули, а також мають отримати підтримку з боку держави і загалом аграрний сектор має отримати імпульс для розвитку. Ці глобальні цілі ми повинні досягнути в контексті земельної реформи. Тернопільщині пощастило, враховуючи вартість оренди землі та ваші кліматичні умови».

Нагадаємо, за результатами соцдосліджень, більшість жителів Тернопільщини проти запровадження ринку землі. Втім, урядовці запевняють, що запуск вільного обігу земельних ресурсів дасть право українцям розпоряджатися землею.

Софія Романська