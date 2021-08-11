Етапи чемпіонату світу та Кубку Європи з водно-моторного спорту прийматиме Тернопіль у кінці серпня.

26-29 серпня на тернопільському озері змагатимуться спортсмени на гідропланах у класах F-500, F-250 «Massimo Rossi Memorial» та F-125. Ці перегони будуть етапами чемпіонату світу. Також пройде Кубок Європи у класах човнів-глісерів RN 2000. Рішення про проведення водно-моторних змагань прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 11 серпня.

До участі у змаганнях зареєструвалося майже 40 спортсменів із Австрії, Німеччини, Болгарії, Італії, Естонії, Латвії, Словаччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Швеції, Америки, України. Заплановано, що у класі гідропланів F-500 та глісерів RN 2000 буде по 11 учасників, у класі F-125 – 10, у класі F-250 – 7. Серед спортсменів є шестеро українців. Дмитро Герасименко виступатиме у класі F-250, всі решта – у класі RN 2000. Традиційно, приїдуть позмагатися сильні спортсмени, які вже були на перегонах у нашому місті у попередні роки: Атілла Хавас з Австрії, Мартін Юнг зі Словаччини, Ерко Абрамс з Естонії, Джузеппе Россі з Італії. У найлегшому класі човнів F-125 виступатиме спортсменка з Естонії Санна Аслав-Касік.

У перший день, 26 серпня з 12.00 проходитимуть офіційні тренування. А наступні два дні будуть перегони. У ці дні три прогулянкові катери, як повідомляють у міськраді, працюватимуть тільки ввечері – після кваліфікаційних заїздів та гонок. Вдень теплоходи «Герой Танцоров» та «Капітан Парій» перебуватимуть в районі центрального причалу. На них розміщуватиметься суддівська колегія змагань та гості міста. Детальну програму чемпіонату у міськраді оприлюднять пізніше.

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