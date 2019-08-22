Кращі гонщики світу зберуться у Тернополі на Фестивалі гідропланів. Видовищний міжнародний спортивний захід триватиме у нашому місті 23-25 серпня.
Цього року на Чемпіонат світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» приїде37 команд з 14 країн, в тому числі з Австрії, Болгарії, Швеції, США, Словенії, Польщі, Англії, Німеччини, Угорщини. На Тернопільському ставі відбудуться етапи Чемпіонату світу у класах F-125, F-250 та F-500. Особливістю цих змагань буде те, що у Тернополі відбудеться останній етап у класі F-250, тобто саме у нашому місті стане відомо, хто стане чемпіоном у цьому класі човнів.
– Найкращі і найсильніші спортсмени світу у Тернополі будуть представлені, – каже Віктор Шемчук, Президент Національної Федерації з водно-моторного спорту. – Найчисельнішою буде команда з Болгарії, клуб якої розташований неподалік нашого міста-побратима Слівена. Вони традиційно беруть участь у наших змаганнях, їх приїде семеро спортсменів з великою командою підтримки. Будуть традиційно сильні команди з Австрії, Угорщини, Словаччини, Словенії, Італії. Думаю, тернополяни побачать велике шоу на воді, це будуть гонки кращих пілотів. Можливо, побачать і чемпіона світу. Мова про те, що у класі F-250 в Тернополі проходитиме останній етап Чемпіонату світу, і в Тернополі вирішиться інтрига, хто стане чемпіоном світу. Представник Міжнародного водно-моторного союзу, комісіонер UIM спеціально приїде до Тернополя для того, щоб вручити медаль чемпіону світу.
Дозвіл на проведення загань такого рівня Тернопіль отримав від Міжнародного водно-моторного союзу у 2016 році. Цьогорічні перегони будуть вже четвертими. І всі ці роки у них брали участь й українці. Щоправда, у 2018-му нашу державу представляв тільки один спортсмен – Дмитро Герасименко з Дніпра. Цього ж року українців на змаганнях не буде.
– На жаль, склалася досить неприємна для нас ситуація, – каже Віктор Шемчук. – Українці не прийматимуть участь у цих змаганнях з банальної проблеми – ніхто в Україні не виготовляє таких човнів і двигунів до них. У світі є тільки дві фірми, які цим займаються. У зв’язку з хворобою один із Россі – італійців, які виготовляють гідроплани і двигуни до них, не приїде в Тернопіль, і не зможе привезти двигуни, які були замовлені українськими спортсменами. Це не просто двигун, який можна взяти в руки і поставити, його необхідно ще відповідно налаштувати. Тому українські спортсмени цього року не будуть приймати участь у цих змаганнях.
Віктор Шемчук зазначив, що задоволений рівнем підготовки до змагань. Також додав, що перегони у Тернополі вже неодноразово визнавалися подією року у світі водно-моторного спорту серед змагань у класах F-125, F-250 та F-500, а спортсмени, завдяки належній організації, відповідній інфраструктурі та гостинності тернополян, приїжджають сюди із великим задоволенням.
Ольга Трач
Фото автора
Чемпіонат світу з водномоторного спорту «HYDRO GP Ternopil»
(F-500 WC, F-250 WC «Massimo Rossi Memorial» and F-125 WC)
Програма змагань
П’ятниця, 23.08.2019 р.
|08.00 год.
|Розміщення учасників
|11.00 – 20.00 год.
|Реєстрація учасників, вільні тренування
Субота, 24.08.2019 р.
|07.30 – 08.00 год.
|Реєстрація головної суддівської колегії, технічна перевірка
|08.00 – 08.15 год.
|Брифінг пілотів
|08.15 – 09.00 год.
|Вільні тренування F 125
|09.00 – 09.45 год.
|Вільні тренування F 250
|09.45 – 10.45 год.
|Вільні тренування F 500
|10.45 – 11.45 год.
|Кваліфікаційні заїзди F 125
|11.45 – 12.45 год.
|Кваліфікаційні заїзди F 250
|12.45 – 13.45 год.
|Кваліфікаційні заїзди F 500
|13.45 – 15.00 год.
|Перерва
|15.00 – 15.30 год.
|Змагальні заїзди F 125 (1 коло)
|15.30 – 16.00 год.
|Змагальні заїзди F 250 (1 коло)
|16.00 – 16.30 год.
|Змагальні заїзди F 500 (1 коло)
|19.00 год.
|Закриття стартово-технічної зони
Неділя, 25.08.2019 р.
|08.15 – 08.30 год.
|Брифінг пілотів
|08.30 – 09.30 год.
|Вільні тренування F 125
|09.30 – 10.30 год.
|Вільні тренування F 250
|10.30 – 11.30 год.
|Вільні тренування F 500
|11.30 – 12.00 год.
|Змагальні заїзди F 125 (2 коло)
|12.00 – 12.30 год.
|Змагальні заїзди F 250 (2 коло)
|12.30 – 13.00 год.
|Змагальні заїзди F 500 (2 коло)
|13.00 – 14.00 год.
|Перерва
|14.00 – 14.30 год.
|Змагальні заїзди F 125 (3 коло)
|14.30 – 15.00 год.
|Змагальні заїзди F 250 (3 коло)
|15.00 – 15.30 год.
|Змагальні заїзди F 500 (3 коло)
|18.30 год.
|Церемонія нагородження (головна сцена)