Кращі гонщики світу зберуться у Тернополі на Фестивалі гідропланів. Видовищний міжнародний спортивний захід триватиме у нашому місті 23-25 серпня.

Цього року на Чемпіонат світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» приїде37 команд з 14 країн, в тому числі з Австрії, Болгарії, Швеції, США, Словенії, Польщі, Англії, Німеччини, Угорщини. На Тернопільському ставі відбудуться етапи Чемпіонату світу у класах F-125, F-250 та F-500. Особливістю цих змагань буде те, що у Тернополі відбудеться останній етап у класі F-250, тобто саме у нашому місті стане відомо, хто стане чемпіоном у цьому класі човнів.

– Найкращі і найсильніші спортсмени світу у Тернополі будуть представлені, – каже Віктор Шемчук, Президент Національної Федерації з водно-моторного спорту. – Найчисельнішою буде команда з Болгарії, клуб якої розташований неподалік нашого міста-побратима Слівена. Вони традиційно беруть участь у наших змаганнях, їх приїде семеро спортсменів з великою командою підтримки. Будуть традиційно сильні команди з Австрії, Угорщини, Словаччини, Словенії, Італії. Думаю, тернополяни побачать велике шоу на воді, це будуть гонки кращих пілотів. Можливо, побачать і чемпіона світу. Мова про те, що у класі F-250 в Тернополі проходитиме останній етап Чемпіонату світу, і в Тернополі вирішиться інтрига, хто стане чемпіоном світу. Представник Міжнародного водно-моторного союзу, комісіонер UIM спеціально приїде до Тернополя для того, щоб вручити медаль чемпіону світу.

Дозвіл на проведення загань такого рівня Тернопіль отримав від Міжнародного водно-моторного союзу у 2016 році. Цьогорічні перегони будуть вже четвертими. І всі ці роки у них брали участь й українці. Щоправда, у 2018-му нашу державу представляв тільки один спортсмен – Дмитро Герасименко з Дніпра. Цього ж року українців на змаганнях не буде.

– На жаль, склалася досить неприємна для нас ситуація, – каже Віктор Шемчук. – Українці не прийматимуть участь у цих змаганнях з банальної проблеми – ніхто в Україні не виготовляє таких човнів і двигунів до них. У світі є тільки дві фірми, які цим займаються. У зв’язку з хворобою один із Россі – італійців, які виготовляють гідроплани і двигуни до них, не приїде в Тернопіль, і не зможе привезти двигуни, які були замовлені українськими спортсменами. Це не просто двигун, який можна взяти в руки і поставити, його необхідно ще відповідно налаштувати. Тому українські спортсмени цього року не будуть приймати участь у цих змаганнях.

Віктор Шемчук зазначив, що задоволений рівнем підготовки до змагань. Також додав, що перегони у Тернополі вже неодноразово визнавалися подією року у світі водно-моторного спорту серед змагань у класах F-125, F-250 та F-500, а спортсмени, завдяки належній організації, відповідній інфраструктурі та гостинності тернополян, приїжджають сюди із великим задоволенням.

Ольга Трач

Фото автора

Чемпіонат світу з водномоторного спорту «HYDRO GP Ternopil»

(F-500 WC, F-250 WC «Massimo Rossi Memorial» and F-125 WC)

Програма змагань

П’ятниця, 23.08.2019 р.

08.00 год. Розміщення учасників 11.00 – 20.00 год. Реєстрація учасників, вільні тренування

Субота, 24.08.2019 р.

07.30 – 08.00 год. Реєстрація головної суддівської колегії, технічна перевірка 08.00 – 08.15 год. Брифінг пілотів 08.15 – 09.00 год. Вільні тренування F 125 09.00 – 09.45 год. Вільні тренування F 250 09.45 – 10.45 год. Вільні тренування F 500 10.45 – 11.45 год. Кваліфікаційні заїзди F 125 11.45 – 12.45 год. Кваліфікаційні заїзди F 250 12.45 – 13.45 год. Кваліфікаційні заїзди F 500 13.45 – 15.00 год. Перерва 15.00 – 15.30 год. Змагальні заїзди F 125 (1 коло) 15.30 – 16.00 год. Змагальні заїзди F 250 (1 коло) 16.00 – 16.30 год. Змагальні заїзди F 500 (1 коло) 19.00 год. Закриття стартово-технічної зони

Неділя, 25.08.2019 р.