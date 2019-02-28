На тернопільському ставі стартував бліц-турнір з риболовлі. ФОТО

28/02/2019 Розмір тексту:

Підготовка до «Кубка України» зі спортивної риболовлі розпочалася на тернопільському ставі. Сьогодні на водоймі відбувся бліц-турнір серед шести команд з різних міст України.

Тренувальні змагання стартували близько восьмої ранку. У поєдинку брали участь рибаки із Запоріжжя, Чернівців, Кам’янця-Подільського, Рівного, Києва і Тернополя.

«Сьогодні ми почали підготовку до «Кубка України» зі спортивної риболовлі. Тернопільський став порадував нас рибою гарних розмірів, а також різними видами. Безумовно, змагання починаються дуже цікаво в плані тактики, програми, погоди», – каже учасник тренувального поєдинку Богдан Голенюк.

Як розповів капітан тернопільської команди Ігор Музичка, більшість учасників тренувальних змагань наловлену рибу відпускали. А вже на основному поєдинку улов будуть важити, а потім обіцяють його пожертвувати в інтернати або ж геріатричні відділення.

До слова, вже сформована команда спортивних рибаків, яка представлятиме Тернопільщину на «Кубку України». Відтак у всеукраїнських змаганнях участь братимуть Андрій Конюшенко, Ігор Івасишин, Павло Хвас, Богдан Голенюк. Андрій Скоробагатов і капітан команди Ігор Музичка. Нагадаємо, «Кубок України» триватиме з першого по третє березня.

Софія Романська