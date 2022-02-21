До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від громадської організації “Скеля” про те, що невідомі особи на Тернопільському озері здійснюють вилов риби у невстановленому місці.

На місці події поліцейські виявили трьох чоловіків. Один із них, побачивши людей у формі, втік. Правоохоронці встановили, що дані особи ловили рибу у місцях, де заборонений вилов водних біоресурсів.

Порушниками виявилися двоє жителів Тернополя, особу ще одного чоловіка поліцейські встановлюють.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.