На тернопільському ставі пройде кубок України з риболовного спорту

28/02/2019 Розмір тексту:

З першого по третє березня на Тернопільському ставі відбудеться Кубок України з риболовного спорту. Змагатимуться команди з усіх областей України, а також Криму.

Для участі у турнірі з риболовного спорту попередньо необхідно зареєструватися. Загалом ці змагання проводять задля максимального залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, а також для подальшого розвитку цього виду спорту і його популяризації в державі. ​

«Кубок України триватиме з 01 по 03 березня 2019 року на Тернопільському озері в м. Тернополі. До участі у Кубку України допускаються збірні команди Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва, Севастополя. Рівень допуску до змагань за кваліфікацією:

дорослі – не нижче ІІІ розряду. Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами Правил спортивних змагань з риболовного спорту. Склад команди: 6 чоловік: 5 спортсменів та 1 тренер-представник. Допускається наявність одного запасного спортсмена», – повідомляє обласна федерація риболовного спорту.

Передуватиме змаганням навчально-тренувальна робота напередодні турніру.

Софія Романська