На тернопільському ставі люди помітили баклана.

“Сьогодні помітив на Тернопільському ставі баклана. – пише у соцмережі Антон Марчевський. – Не пригадую, щоб ці птахи раніше залітали до нас. Відомо, баклани дуже полюбляють рибу, значно більше, ніж інші водоплавні, що в нашій області водяться”.

До слова, для баклана важливо лише, щоб водойми були досить багаті рибою, зручні для полювання, відповідали необхідним умовам безпеки і підходили для гніздування. В Україні під час міграцій трапляється на більшій частині суходолу; зимує біля морського узбережжя, в пониззях Дніпра, Дунаю та Дністра, пише Галас.

Плаває чудово, може триматися на воді у напівзануреному стані або так, що помітно лише шию і голову, чи тільки голову. Вельми майстерно птах пірнає, діє під водою не лише ногами, а й крилами, мовби летить під водою, роблячи різкі повороти, піднімаючись і опускаючись. Завдяки цьому намічена риба рідко йде від переслідування.