Гідрологічний пост облаштовують на Тернопільському ставі. Там моніторитимуть стан води, дна, визначатимуть вміст забруднюючих речовин.

За словами комунальників, це допомагатиме в очищенні водойми. У результаті — стежити за її станом зможуть всі охочі в онлайн-режимі.

Облаштування гідрологічного поста — це частина комплексної програми з очищення Тернопільської водойми. Фахівці регіонального офісу водних ресурсів вже обстежили територію для розміщення цієї споруди. За оцінкою експертів, попередня вартість проекту — пів мільйона гривень, – зазначив керівник регіонального офісу водних ресурсів Тарас Капуста. Там проводитимуть систематичні дослідження, які необхідні під час глобальних кліматичних змін.

“Гідрологічний пост матиме вигляд невеликої будівлі. Комп’ютерне обладнання, яке там буде встановлене, показуватиме стан водойми. Моніторинг відбуватиметься за вісьмома фізичними та хімічними параметрами. Зокрема, визначатиметься температура води, рівень забрудненості, рух вод. Ці показники необхідні у процесі реалізації проекту з очищення ставу”.

Нагадаємо, у Тернополі проводять масштабний проект з очищення ставу, який складається з п’яти етапів. Уже досліджено дно, встановлені аераційні фонтани, які насичують водойму киснем, далі реалізовуватимуть інженерні роботи.

Софія Романська