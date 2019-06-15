Купальний сезон відкрили у Тернополі восьмого червня. Наразі повністю облаштували для відпочинку пляж «Циганка». Окрім цього, діятиме Дальній пляж, наразі там проводять розчищувальні роботи.

Як повідомив заступник директора КП «Об’єднання парків культури та відпочинку Тернополя» Тарас Дячун, на Тернопільському ставі працюватимуть катамарани, в місті придбали чотири нових судна. Втім, не встигли відкрити купальний сезон, як на пляжі «Циганка» позбиткувалися вандали.

«Ми підготували пляж, відремонтували санвузли, облаштували там нове каналізаційне обладнання. Але за кілька днів у душових кабінах вже поламали клямки, також були понищені туалети. Ми залишаємося відповідальними за це місце відпочинку, тому змушенні далі ремонтувати те, що за кілька днів поламали».

На Дальньому пляжі у Тернополі наразі розчищають пісок, а також вирішують питання щодо роботи рятувальників. Нагадаємо, на «Циганці» рятувальний пост вже запрацював. Окрім цих двох офіційних місць для купання, в області діятиме ще два паспортизовані пляжі: у Ланівцях і Мушкатівці Борщівського району. Там працюватимуть спеціально підготовлені рятувальники.

Софія Романська