У суботу, 27 березня, у Тернополі молодий чоловік вчинив як справжній герой.

Дві жіночки фотографувались на льоду тернопільського озера. І хоч лід вже виглядав непевно, панянки вийшли, бо бачили сотні рибалок на льоду. Пофотографувавшись, жіночки пішли до берега – пірсу біля замку, де причалюють влітку екскурсійні кораблі. Про це пише “Провсе“.

Першою провалились під лід молодша панянка. Вона не побачила невеличку ополонку, крізь яку вже проступила вода. Чи зробили її рибалки? Найімовірніше, що ні. Лід там часто зазнає навантаження від ніг бажаючих пройтись замерзлим озером в останні дні. І не помітивши в сніговій каші, що там вже проступила вода, панянка, найімовірніше, стала просто у воду з неуважності. Або тонкий лід під її вагою проломився. Це дискусійне питання.

На допомогу їй кинулась старша жіночка, яка була в метрі від коліжанки. Вона теж пішла під воду, але лише до пояса. Молодша вже була у воді аж під пахи. Жінка розкинула руки і це її врятувало не зникнути під водою. У цьому місці глибина становить 5-7 метрів. Є куди тонути. Добре, що її встиг вхопити сміливий юнак, який не роздумуючись кинувся на допомогу. Він міг так само провалитись. Проте, лід його витримав. Справа кількох секунд – і він витягнув за руки обидвох жінок.

Ще кілька хвилин тернополяни обговорювали подію та й розійшлися.