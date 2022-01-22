На тернопільському ставі демонтували ще три пірси, які самовільно встановили рибалки

Демонтовано три дерев’яні пірси та один місток для любительського рибальства, які були самовільно влаштовлені на Тернопільському ставі.

21 січня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції демонтовано три дерев’яні пірси та один місток для любительського рибальства, які були самовільно влаштовані невстановленими особами на водному плесі Тернопільського ставу та примикали до берега вздовж вулиць Яблунева – Чумацька.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 01.09.2021 року № 784 «Про усунення порушень у сфері благоустрою».

Будівельні відходи, які залишилися після демонтажу, знаходяться на парковій території і будуть вивезені на сміттєзвалище.

Робота з виконання рішення виконавчого комітету продовжується.