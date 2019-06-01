Студентські команди трьох тернопільських університетів змагалися за Кубок Спортивної студентської спілки України з веслування на драгонботах “Університетська морська миля”.

Запливи пройшли в акваторії пляжу «Циганка» на Тернопільському ставі.

– Вчора ми розпочали спортивний вікенд у Тернополі пробігом «Університетська студентська миля», у якому взяли участь 5126 осіб, – розповів Андрій Крисоватий, ректор ТНЕУ, співорганізатор змагань. – Ці змагання зародилися у 2013 році в Тернополі. Пізніше ми зрозуміли, якщо є миля пішохідна, то має бути і морська. І в 2015 році започаткували нашу «Університетську морську милю» на Тернопільському ставі. Тоді було чотири команди, і ми мали можливість відкрити цей чудовий заплив на драгонботах. Тепер наша тернопільська традиція стала всеукраїнською. Сьогодні такі запливи проходять також у Миколаєві, Херсоні, Києві, Дніпропетровську, де студентські команди мають можливість позмагатися і представити свої навики у цьому виді спорту. На змаганнях у Тернополі представлені дві команди ТНЕУ, одна ТНПУ, одна ТНТУ та команда Національного університету фізичного виховання і спорту України, яка виступає як гість.

Окрім студентів участь у перегонах взяли і дорослі: команда викладачів ТНПУ, команда ветеранів Тернополя та команда Міністерства освіти і науки України. До останньої увійшли заступник Міністpа освіти і науки Укpаїни Pоман Гpеба, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко, ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук, ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий, голова ТОДА Степан Барна, президент Спортивної студентської спілки України Євгеній Імас та інші. Оскільки більшість учасників цієї команди раніше не веслували на драгонботах, то майстер спорту з цього виду, капітан київської команди провела для них майстер-клас.

За результатами змагань переможцями серед студентів стала команда ТНЕУ-1, а серед дорослих – команда ветеранів Тернополя.

Присутній на змаганнях президент Федерації веслування на човнах-драконах Валерій Мигун зазначив, що у 2022 році на веслувальному каналі «Водна арена Тернопіль» заплановано провести чемпіонат світу з веслування на човнах-драконах.

Ольга Трач

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