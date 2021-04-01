Щодня на міські маршрути виїжджає 162-163 автобуси та 47-48 тролейбусів. Усі тролейбуси та дев’ять автобусних маршрутів обслуговує комунальне підприємство «Тернопільелектротранс».

У зв’язку із встановленням обмежень на перевезення пасажирів під час карантину на підприємстві склалася складна економічна ситуація.

Для того, щоб «Тернопільелектротранс» нормально працював і надавав послуги з перевезення міська рада надає йому фінансову підтримку. У січні цього року на виконкомі було прийнято рішення виділити КП сім мільйонів гривень. Після цього, зважаючи на клопотання керівництва та рішення сесії, до прийнятого рішення тричі вносили зміни. На виконкомі 19 лютого на фінансову підтримку виділили додатково 4,5 мільйона гривень, 17 березня – 4 мільйони і 31 березня – ще 4 мільйони гривень.

«Через перевезення пасажирів лише у кількісті місць для сидіння підприємство недоотримує доходів від перевезень пасажирів, при цьому витрати залишаються такі ж, як до карантину, – пояснюють у міській раді. – Тож з метою забезпечення функціонування підприємства, підтримання його платоспроможності, для вчасної оплати за енергоносії, виплати заробітної плати та податків, виконавчим комітетом Тернопільської міської ради 31 березня прийнято рішення про виділення коштів з місцевого бюджету у розмірі 4 мільйона гривень на фінансову підтримку підприємства».