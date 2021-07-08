Оглянути Теребовлю з висоти пташиного польоту тепер можуть усі бажаючі. У День міста, 7 липня, у вежі міської ратуші урочисто відкрили оглядовий майданчик.

Розташований він на висоті 36 метрів і з майданчика відкривається чудовий краєвид на місто та його пам’ятки.

– Ратуша – це серце міста, його символ, архітектурна домінанта, – зауважила Алла Стечишин, заступниця міського голови. – І мабуть всі асоціюють Теребовлю все ж таки з ратушею і замком. Дуже приємно, що наш Туристично-інформаційний центр зробив подарунок нам, теребовлянцям, та гостям міста саме сьогодні, на день народження Теребовлі. Від сьогодні вежа ратуші, її оглядовий майданчик відновлюють свою роботу. Мешканці і гості міста можуть піднятися відновленими сходами на верхівку ратуші і оглянути Теребовлю з висоти 36 метрів. Звідти відкривається неймовірний краєвид на усе місто, його архітектурні пам’ятки, серед яких і замок.

Алла Стечишин також щиро подякувала всім, хто працював над реставрацією вежі ратуші та облаштуванням оглядового майданчика, в першу чергу команді Туристично-інформаційного центру Теребовлі та його директору Степану Зелінському. Як повідомили у Теребовлянській міській раді ремонтно-реставраційні роботи на міській ратуші тривали упродовж 2019-2020 років. З міського бюджету на це спрямували майже три мільйони гривень.

Фото зі сторінки Теребовлянської міської ради у фейсбуці