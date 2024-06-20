Фінансову допомогу продовжує надавати військовослужбовцям Тернопільська міська рада. На засіданні виконавчого комітету 19 червня було прийнято ряд рішень про надання або відшкодування коштів.

Відповідно до одного із рішень, 109 тернопільських військовослужбовців отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 10 000 гривень на забезпечення спорядженням та технічними засобами на загальну суму 1 090 000 гривень. Загалом таку допомогу від початку року вже отримали 2425 військовослужбовці Тернопільської громади.

Таку ж суму коштів на лікування або реабілітацію отримають 39 військовослужбовців. Раніше її виплатили 46 військовослужбовцям. Одноразову грошову допомогу у сумі 10 000 гривень на лікування (реабілітацію) можуть отримати тернопільські військовослужбовці, які беруть чи брали участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та при цьому отримали поранення внаслідок контузії, травми або каліцтва та потребують лікування (реабілітації) після першого січня 2024 року. На засіданні виконавчого комітету міської ради також затвердили протокол, згідно з яким відповідну компенсацію суми першого внеску в розмірі до 20% отримає ще один тернопільський захисник у розмірі 689 200 гривень. Раніше таку компенсацію вже отримали дев’ятеро військовослужбовців Тернопільської громади на загальну суму понад 3,7 мільйона гривень.