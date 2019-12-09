Резиденцію Святого Миколая відкрили на території Файного зимового містечка-2020. Малеча може там написати листи до Святого, які передадуть його помічникам.

У резиденції Святого Миколая діятимуть різноманітні майстер-класи для малечі. Діти матимуть змогу навчитися готувати новорічне печиво, різдвяну випічку, декоративні елементи. Майстер-класи будуть відкритими і для глядачів, і для охочих поділитися власною майстерністю. Діятиме Резиденція Святого Миколая майже до кінця січня. «Для Миколая ми замовили велике крісло. У ньому зможуть сфотографуватися всі охочі. Напередодні свята Миколая 18 грудня заплановане вечірнє читання казок на Театральному майдані. Також діти матимуть можливість у резиденції написати листи Святому Миколаю, які потім ми передамо його помічникам. А безпосередньо урочисті заходи заплановані на 19 грудня. Тоді також і відбудеться запалення вогнів головної ялинки міста», – розповів директор туристично-інформаційного центру Тернополя Тарас Ковальчук.

Поряд із резиденцією Святого Миколая працюватиме ковзанка. Наразі комунальники завершують її монтаж.

Софія Романська