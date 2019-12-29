Ковзанка просто неба запрацювала у Тернополі.

Її облаштували в обласному центрі втретє на період Різдвяно-Новорічних свят. Відкрита ковзанка щодня з 10 до 23.00.

Для роботи ковзанки необхідності в мінусовій температурі повітря немає, – розповідає директор туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. Оскільки майданчик охолоджується знизу і це дозволяє зберігати льодову поверхню.

«Ковзанка працюватиме, незалежно від погодних умов. Одночасно тут може кататися близько ста людей. Запрошуємо тернополян і гостей міста активно і весело провести час. Для певних категорій діють знижки, інформацію про це можна дізнатися на інформаційних стендах перед входом на ковзанку. Можна приходити зі своїми ковзанами, тоді достатньо буде лише оплатити вхід».

Вхід на ковзанку у будні вартує для дорослих 60 грн., для дітей – 50 грн. На вихідних ця розвага дещо дорожча. Для учасників російсько-української війни, членів їхніх родин і пенсіонерів передбачено 50% знижки.

Софія Романська