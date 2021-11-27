На Театральному майдані запалять свічки на знак пам’яті за жертвами Голодоморів

У національний пам’ятний день в Україні – День пам’яті жертв Голодомору 1921-1922, 1932-1933 та 1946-1947 років, що припадає на четверту суботу листопада, у Тернополі проведуть поминальні заходи.

Зокрема, до 88-х роковин Голодомору-геноциду 27 листопада на Театральному майдані відбудеться Всеукраїнська акція «Запали свічку». Початок о 15:30 год.

Цього ж дня о 16:00 год. традиційно відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання на знак пам’яті за тими, хто загинув голодною смертю, став жертвою репресій тоталітарного режиму.

Запрошуємо тернополян долучитися до збереження пам’яті про Голодомор та запалити свічку у вікні своєї домівки.