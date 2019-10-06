Люди вимагають, щоб влада не капітулювала перед Росією у питанні вирішенні війни на Донбасі.

Жителі області зібралися на віче, як і люди по всій Україні на центральні площі своїх міст, щоб закликати президента Володимира Зеленського перейти до обговорення подальших дій щодо вирішення конфлікту на Донбасі, передає Depo.Тернопіль.

До мітингувальників приєдналося чимало ветеранів війни, волонтерів, переселенців, відомих громадських діячів та активістів.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 жовтня, люди по всій Україні вийшли на центральні площі своїх міст, щоб закликати президента Володимира Зеленського перейти до обговорення подальших дій щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Фото: Тернопільські плітки

Відео: Т1 Новини