«Великодня писанка» – мистецьку акцію під такою назвою організували у Тернополі. На Театральному майдані працювала відкрита школа писанкарства. До занять могли долучитися всі охочі.

Мистецьку акцію «Великодня писанка» провели у рамках статусу Молодіжна столиця України, – розповіла начальниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей міської ради Христина Білінська. Заняття тривало з 13.00 до 17.00. Жителі міста долучалися до майстер-класу, щоб отримати ази писанкарства.

“У розписуванні писанок могли попрактикуватися всі охочі. Заняття проходило на свіжому повітрі з дотриманням карантинних вимог. Відвідувачі брали зі собою лише яйце, все інше, необхідне для розфарбовування писанки, було на місці. Організатори забезпечили усім необхідним приладдям — фабри, свічки, писачок. Долучалися представники молодіжних, громадських організацій та всі охочі жителі міста”.

Додамо, відкриту школу писанкарства у Тернополі організували за підтримки Молодіжної міської ради та громадських організацій: “Центр науки Тернополя”, “Права молодь”, “Українська Молодь — Христові”, “Молодіжний Націоналістичний Конгрес”, “Спілка Української молоді”, “Пласт”, “Сокіл”, “Обнова”, Молодіжна комісія Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ.