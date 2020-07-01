У Тернополі на Театральному майдані попрощалися з сержантом 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар” Іваном Дедюхом.

Тернополянин від 2014 року боронив українські позиції на Сході України та 27 червня цього року війна забрала його на 37 році життя, повідомляє TV-4. Під час інженерного обладнання позицій пролунав вибух невідомого походження і від численних осколкових поранень Іван помер.

У мирному Тернополі його тіло зустріли родичі, друзі та небайдужі тернополяни, які провели бійця в останню путь. Поховають Івана Дедюха на Микулинецькому цвинтарі у Тернополі.