Ковзанку почали облаштовувати на Театральному майдані Тернополя. Наразі комунальники звозять будівельні матеріали та готують територію.

Тернополяни чекають відкриття ковзанки та запалення головної ялинки міста.

«Початок Новорічно-Різдвяного періоду – це завжди особливий час. Ковзанка приносить радість дітям і дорослим. Ялинка прикрашає місто і теж дарує позитивні емоції, яких так не вистачає в умовах пандемії коронавірусу. Розваги, зимові активності – це завжди позитив, від цього настрій покращується і здоров’я поліпшується», – каже тернополянка Ольга Бойчук.

Як повідомили у Тернопільській міській раді, також неподалік діятимуть гірка для сноутюбів заввишки 6 метрів та завдовжки 50 метрів і святкові фотозони. Цього року «Зимове містечко» запрацює 10 грудня. Тоді заплановане запалення головної ялинки міста.