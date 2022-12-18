Сьогодні, у переддень великого свята Миколая, на Театральному майдані Тернополя освятили Різдвяну шопку.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Бажаю всім мирних і спокійних новорічно-різдвяних свят. Нехай наше головне бажання перемоги здійсниться якнайшвидше!”, – зазначив очільник міста.

“Нехай радість народження Божого дитяти незгасимим світлом торкнеться кожного серця, наповнить невимовною радістю та надією. Дарує мир та віру у нашу перемогу”, – звернувся до мешканців краю голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.