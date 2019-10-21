Цими днями у Тернополі завершуються роботи з капітального ремонту системи зовнішнього водовідведення, що влаштована на периметрі Театрального майдану.

Як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, тут здійснюють заміну пластикових лотків на бетонні, які будуть міцнішими та надійнішими за попередні, а також влаштовують нові кріплення та чавунні решітки для відведення дощових вод.

До слова, з метою ліквідації застою стічних вод, у Тернополі капітальний ремонт дощової каналізації проводиться також на вул. Симоненка, 8, 10, 12. Тут, зокрема, влаштовують нову траншею, труби діаметром 500 мм, колодязі та дощеприймачі. Подібні роботи нещодавно велися і на вул. Юрчака.