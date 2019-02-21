На Театральному майдані розбирають ковзанку

21/02/2019 Розмір тексту:

На Театральному майдані Тернополя взялися за демонтаж ковзанки. Вже розібрано огорожу, наразі комунальники намагаються ліквідувати кригу.

Демонтаж фотозони, яка працювала поряд з ковзанкою, вже завершили. Однак швидко позбутися льодового покриття на Театральному майдані не вдасться, – розповідають чоловіки, які виконують роботи демонтажу.

«Огородження вмерзло у лід, тому його доводилося виламувати з льодової пастки. В результаті залишаються великі шматки криги. Перепади температури повітря в цьому нам не дуже сприяють, бо лід розмерзається, а потім знов замерзає. Але думаємо закінчити це за декілька днів».

А тим часом тернополяни вже чекають, коли Театральний майдан звільниться від ковзанки та інших засобів зимових розваг. «Хочеться, щоб площа була чистою, щоб тут було приємно прогулятися. Зараз все це нам дуже не подобається. Бо скрізь дуже багато бруду. Надіюся, що це всі розчистять», – каже тернополянка Галина Петрівна.

Як зауважили в управлінні ЖКГ, благоустрою та екології ТМР, тривалість процесу демонтажу залежить не лише від зусиль комунальників, а й від погодних умов.

Софія Романська