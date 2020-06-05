Як довідався з повідомлення на одному з сайтів, відсьогодні розпочинається черговий етап послаблення карантинних вимог.

Хтось, надто прискіпливий, міг би здивуватися: а з якої це радості його розпочинати, якщо клятий коронавірус ніяк не хоче здавати позиції, а навпаки -попри оголошене владою плато захворюваності, робить несподівані ривки вгору в різних регіонах України…

Але поговорити хотів би про дещо інше. Серед оголошених Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем послаблень карантину є й таке: Кабмін віднині, тобто 5 травня, дозволив особам віком понад 60 років не дотримуватися умов самоізоляції. Дізнався про це з подивом і навіть, можна сказати, з мікроскопічним відчуттям провини: адже сам я, вже досягнувши отих поважних “понад 60”, виявляється, досі був злісним порушником карантину, оскільки і в місто виходив, і по парку прогулювався, і на ранкову пробіжку в лісопарк неподалік подеколи вирушав зранку… Отож, схиляю голову з надією, що її, покірну, як стверджує приказка, і меч не бере…

Це нагадало колись прочитаний у польському гумористичному журналі анекдот:

Розмовляють двоє приятелів:

– Коли моєму синові виповнилося 18 років, я дозволив йому курити сигарети.

– І що ж він?

– Він сказав: “Дякую, тату, але я вже два роки як кинув курити”

Іноді здається, що повальний правовий нігілізм коріниться не лише у низькому рівневі правосвідомості та, зрештою, культури наших людей, а й у недостатній продуманості ( а то й повному безглузді) законодавчих актів, які спускаються “згори” на їхні голови. Серед обмежень і заборон, викликаних пошестю під назвою CОVID-19, були, звичайно, виправдані, продиктовані кончою необхідністю: дотримання дистанції, відміна громадського транспорту, концертів, ресторанних забав… А були й, м’яко кажучи, дивні, як от та ж самоізоляція людей віком понад 60 років. З вікна мого помешкання мені здавалося, що зовні схожий на наркомана і майже вдвічі молодший за мене суб’єкт зовсім даремно тішиться “дарованою волею” швендяти вулицею – шансів “підхопити” коронавірус (і ще дещо на додачу) у нього значно більше, ніж у мене…

Віднині ота “дискримінаційна норма” стосовно “понад 60”, виявляється, відмінена. Тепер можна “на свободу з чистою совістю”?

Ігор Дуда