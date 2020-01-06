Складні погодні умови передбачають метеорологи напередодні Різдва на Тернопільщині.

У західному регіоні зберігатимуться хуртовини, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Через пориви вітру може перемітати автошляхи.

Тривалість хуртовин на Тернопільщині може сягати 24 годин, – попереджають в управлінні ДСНС області. Відтак рятувальники нагадують правила поведінки під час таких погодних умов: «Випадання снігу з дощем при низькій температурі і ураганному вітрі створює умови для обледеніння ліній електропередач, зв’язку, а також покрівлі споруд, різного типу опор і конструкцій, що дуже часто призводить до їх пошкодження. З оголошенням штормового попередження про можливі снігові замети необхідно обмежити пересування, особливо в сільській місцевості, створити необхідний запас продуктів, води і палива. Особливо небезпечні снігові замети для людей, яких негода застала в дорозі далеко від людського житла. Занесені снігом шляхи, втрата видимості викликають повне дезорієнтування на місцевості. Якщо ви знаходитесь в автомобілі під час сильного снігопаду, не слід намагатися перебороти снігові замети, необхідно зупинитись, закрити двигун з боку радіатора. Якщо є можливість, автомобіль треба поставити двигуном до вітру. Періодично потрібно виходити з машини, розгрібати сніг, щоб машину не занесло снігом».

За попередніми прогнозами синоптиків, на перший день Різдва на Тернопільщині похолоднішає. Нічні температурні показники знижуватимуться до п’яти градусів морозу, вдень також зберігатиметься мінусова температура повітря.

Cофія Романська