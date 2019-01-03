На Святвечір та Різдво на Тернопільщині буде холодно
До Святвечора на Тернопільщині значно похолоднішає. Уже наступної доби температурні показники знижуватимуться до шести градусів морозу, також можливі невеликі снігопади.
Як зазначила синоптик Наталка Діденко, на Святвечір та Різдво Україна буде чи не найхолодніша в Європі.
«Із завтрашнього дня, з 3 січня, передбачається морозяна погода. Оскільки у четвер в Україну заходить похолодання. Температура повітря становитиме найближчої ночі 0, -6 градусів. Завтра вдень очікується -1 -6 градусів. У східній частині та на Півдні буде тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла, в Криму до +5 градусів. Сніг випадатиме вночі в більшості областей, окрім Півдня. А вдень 3-го січня найбільше підсніжуватиме у західному регіоні», – розповідає Наталка Діденко.
Безпосередньо на Святий вечір і Різдво похолодання посилиться, – попереджають метеорологи. Температурні показники знижуватимуться до -8 – 11 градусів. Відтак жителям краю радять шукати теплі речі. А тим часом, рятувальники просять бути обережними при використанні обігріваючих приладів.
Софія Романська
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