11 нетверезих водіїв зупинили цими вихідними патрульні на Тернопільщині. На кермувальників склали адміністративні протоколи.

У святковий період п’яних кермувальників на дорогах краю побільшало, – констатують у патрульній поліції області. Окремих порушників не зупиняють ні значні штрафи, ні позбавлення водійських прав. Відтак правоохоронці бачать необхідність у посиленні відповідальності за це порушення.

“Закон про кримінальну відповідальність , дійсно, потрібний, але він має бути вдосконалений. Тобто закон потрібно пропрацювати з юристами, насамперед для того, щоб змінити і кодекс про адміністративні правопорушення, щоб не уникали водії відповідальності, так як є на цей час”, – зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Керування автомобілем у нетверезому стані часто стає причиною трагічних ДТП. Відтак водіїв вкотре просять не сідати за кермо після вживання алкоголю, оскільки порушення цього правила може призвести до непоправного.