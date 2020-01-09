Грубих порушень безпеки та порядку під час святкування Різдва на Тернопільщині не допущено.

Зі слів начальника відділу охорони публічного порядку управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Степана Савика, до охорони порядку та безпеки на період різдвяних свят було залучено понад 650 поліцейських. Правоохоронці несли службу безпосередньо біля культових споруд. Аби запобігти конфліктним ситуаціям, особливу увагу було приділено 22 населеним пунктам, де проводилися почергові богослужіння та 26 громадам, де відбувся перехід до Православної церкви України.

Неспокійно було у селі Стінка Бучацького району. До слова, міжконфесійні протистояння між громадою села тривають не вперше. Люди ділять церковне майно. Цього разу причиною роздору став дзвін. Поліція не допустила порушень громадського порядку. За фактами звернень громадян проводиться перевірка.

– Наряди поліцейських були наближені й до місць масового відпочинку, – каже Степан Савик. – Задокументовано два випадки хуліганства. Також правоохоронці стежили за безпекою на дорогах. У період з п’ятого по сьоме січня було складено вісім адміністративних протоколів щодо осіб, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.