На свята до кладовищ курсуватимуть додаткові автобуси і тролейбуси. Розклад

З метою створення сприятливих умов для мешканців Тернопільської громади щодо відвідування та впорядкування могил рідних і близьких, на Великодні свята буде збільшено кількість рейсів громадського транспорту до міських кладовищ.

Зокрема, до 1 травня та 5–9 травня з 10:00 до 19:00 год. рейси до міського кладовища у с.Підгороднє здійснюватимуться у парні дні тижня парними, у непарні непарними випусками автобусів на маршрутах №№11, 27, а 2–4 травня буде забезпечено виконання усіх рейсів автобусами на маршрутах №11, №27 до кладовища.

2–4 травня курсування до міського кладовища у с. Підгороднє здійснюватимуть і автобуси на маршруті №1А (відповідно до окремих затверджених розкладів руху автобуса).

2–4 травня працюватиме максимальна кількість транспорту і на тролейбусному маршруті №8 та автобусних маршрутах №№5, 5А, 8, 18, 31, відповідно до розкладів руху у робочі дні.

Збільшено кількість рейсів на Великодні та травневі свята і до міського кладовища, що на Львівській трасі біля с. Довжанка.

Зокрема, до 9 травня автобуси на маршруті №32 курсуватимуть у відповідності до потреб пасажиропотоку.