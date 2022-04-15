На свята до кладовищ курсуватиме більше громадського транспорту

З метою створення сприятливих умов для мешканців Тернопільської громади щодо відвідування та впорядкування могил рідних і близьких, напередодні Великодніх свят буде збільшено кількість рейсів громадського транспорту до міських кладовищ.

Зокрема, з 15 по 23 квітня та з 27 квітня по 04 травня з 10:00 до 19:00 год. рейси до міського кладовища у с. Підгороднє здійснюватиме кожен другий автобус на маршрутах №№11, 27.

24, 25, 26 квітня, а також 01 травня буде забезпечено виконання усіх рейсів автобусами на маршрутах №№11, 27 до кладовища у с. Підгороднє відповідно до розкладів руху у робочі дні.

24, 25, 26 квітня до міського кладовища у с. Підгороднє курсуватиме також автобусний маршрут №1А відповідно до окремих затверджених розкладів руху.

24 квітня та 01 травня працюватиме також тролейбусний маршрут №8 та автобусні маршрути №№ 5, 5А, 8, 18, 31 відповідно до розкладів руху у робочі дні.

З 16 квітня по 01 травня на кладовище, що на Львівській трасі поблизу с.Довжанка їздитиме автобусний маршрут №32 за окремим розкладом руху відповідно до потреб пасажиропотоку.