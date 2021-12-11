Музика, яка зачаровує з перших звуків. Вона «розповідає» про високі гори, мальовничі озера, тропічні ліси та савани у далекій країні. Мелодії, які наповнюють радістю, енергією і натхненням.

Саме така музика звучала у другий день Міжнародного фестивалю імпровізаційної музики «Jazz Bez» у Тернополі. А творили її на сцені драмтеатру молоді музиканти зі Швейцарії, команда яких називається «Paykuna».

У своїй творчості «Пайкуна» поєднує традиційну болівійську музику та сучасний джаз. Їхні композиції «переносять» слухачів на простори Болівії – у гори, джунглі, до озер і саван. В одній із композицій музиканти вдало імітували звуки природи. А в іншій продемонстрували традиційний для джазу прийом – сольні партії декількох або всіх учасників команди. Цього разу проявити свою майстерність мали можливість всі семеро музикантів. Зіграли вони також окремі композиції зі свого другого альбому «Rinakaruy», який записали цього року. Його, до речі, можна було придбати під час антракту. Керівник гурту Деміан Кока розповів, що болівійська музика чудово поєднується із танцем. Переконатися у цьому можна, переглянувши їхні відео, зняті для нового альбому.

«Paykuna» – це семеро музикантів: піаніст і композитор Деміан Кока, барабанщик Адріан Бьоклі, контрабасист Маріус Маєр, гітарист Бальтазар Гюрнер, саксофоніст і кларнетист Сімон Спієс, саксофоніст Маріо Алонсо, флейтист Антуан Амберсет. Разом вони приблизно шість років. Деякі із них знайомі між собою з часів навчання у Швейцарському університеті музики. З іншими познайомилися пізніше. А чому вирішили використовувати болівійську музику у своїй творчості розповів Деміан Кока.

– Я наполовину болівієць, наполовину швейцарець, – каже музикант. – Мама зі Швейцарії, а тато із Болівії. У себе вдома батько займався болівійською музикою, і вона постійно звучить у нас вдома у Швейцарії. І я вирішив поєднати традиційну болівійську музику і джаз. Після свого першого альбому у 2017 році ми вирішили записати ще відео на одну із композицій. Не хотіли чогось банального, бо це не цікаво, і вже є багато таких життєвих відео. Тоді мені спало на думку, що болівійська музика може непогано поєднуватися із танцем. Я зателефонував до танцівниці Лаури Міркадо і ми домовились про співпрацю. Пізніше з’явилися й інші відео для другого альбому. Усі вони знімалися у Болівії.

Їхній гурт вперше перебував в Україні. Спочатку вони виступали у Львові, а потім – у Тернополі. З нашим містом музиканти мали можливість познайомитися після фестивалю – 6 грудня. «Ми чудово провели час, граючи у Львові і Тернополі, – написали музиканти на своїй сторінці у фейсбуці після завершення фестивалю. – Велике спасибі нашим українським глядачам. Було дуже весло грати для вас. Сподіваємось, що ми ще повернемось!».

Фото Alexander Popov